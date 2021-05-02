هجمات ارهابية في كركوك وصلاح الدين

2021/05/02 | 10:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت مجاميع داعش الارهابية على تنفيذ هجومين ارهابيين على القوات الامنية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال مصدر امني لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بالهجوم على نقطة تمركز للشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد التابعة لمحافظة كركوك.

واضاف: ان قوات الشرطة تصدت للهجوم وتمكنت من اجبار الارهابيين على الفرار، مشيرا الى عدم وقوع اية خسائر بين صفوف قوات الشرطة.

من جانب آخر اقدمت مجاميع داعش الارهابية على قصف معسكر تابع للقوات الامنية في منطقة الزركة الواقعة ضمن حدود محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان المعسكر التابع للقوات الامنية تعرض الى قصف بقنابر الهاون، مشيرا الى ان القصف لم يسفر عن وقوع اية اصابات بين صفوف القوات الامنية.

PUKmedia خاص

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