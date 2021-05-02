2021/05/02 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن احباطها عملية تهريب مليون ومئتي الف كمامة وذلك في احد الموانئ في محافظة البصرة.

وأكدت الهيئة في بيان ان منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط تلك الكمية الكبيرة من الكمامات خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري مخبأة في حاوية تحتوي على مواد متنوعة، مبينة ان المعاملة الجمركية الخاصة بالمواد المضبوطة تم إنجازها من قبل لجنة الكشف الجمركي التابع الى مركز جمرك ام قصر الشمالي، في حين أشار البيان الى إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

https://mcbpc.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1664

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مليون و200 الف كمامة طبية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مليون و200 الف كمامة طبية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).