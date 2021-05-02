وزير الكهرباء العراقي يبحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون في مجال الطاقة والغاز

2021/05/02 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

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بحث وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، مع نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان، سبل التعاون في مجال الطاقة والغاز.

وذكرت مصادر صحفية أن وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش وصل الى إيران في زيارة رسمية، والتقى نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان وبحثا سبل التعاون المشترك بين بغداد وطهران بشأن التعاون في مجال الكهرباء والغاز.

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