إيران.. حريق في مصنع للكيماويات بمدينة قم ومقاطع فيديو تظهر ضخامته

2021/05/02 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة قم الإيرانية، الأحد، حريقا ضخما اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

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