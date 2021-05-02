2021/05/02 | 10:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس"، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد، (2 أيار 2021) بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,950

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,500

148,500

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اربيل / بورصة

148,200

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البصرة / بورصة

148,000

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في البورصة وسوق العراق لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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