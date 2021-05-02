الامانة تستنكر الاعتداء على موظفيها شرقي بغداد

2021/05/02 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنكرت أمانة بغداد، اليوم الأحد، تعرض عدد من موظفيها لـ “اعتداء” يوم أمس في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقالت الأمانة في بيان، أنها “تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها وآخرها استهداف كوادر قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الأولى من قبل متجاوزين كانوا يستغلون الجزرة الوسطية في قطاع 10 لتربية […]

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