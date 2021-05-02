أنباء عن وفاة الفنان “دريد لحام” والنقابة توضح

2021/05/02 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت نقابة الفنانين السوريين عن

ضجرها ومللها من الشائعات التي تطلق من

هنا او هناك حول وفاة فنان معين، والتي

كان اخرها شائعة حول وفاة الفنان الكبير

دريد لحام .

وقالت تماضر غانم وهي مدير فرع النقابة

ف

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