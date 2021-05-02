تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الايراني الى العراق

2021/05/02 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في طهران مباحثات بين وزير النفط

الايراني بيجن نامدار زنكنة ووزير

الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش

للبحث في سبل تسديد العراق الديون

المترتبة عليه ازاء صادرات الغاز

الايراني اليه.

وأفادت وكالة مهر

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