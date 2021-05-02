الخدمات النيابيَّة تحدّد الطرق المعروضة للاستثمار

2021/05/02 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيديحددت لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة،اليوم الأحد، الطرق الرئيسة التي تربط المحافظات المعروضة للاستثمار.وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أغلب الطرق التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات وكذلك الطرق بين المحافظات أصبحت غير قابلة للاستعمال"، لافتاً إلى أن "لجنته ذهبت باتجاه إنشاء طرق وجسور تكون بديلةً عن الطرق القديمة".واضاف، أن "الطرق القديمة ستتم صيانتها وإدامتها من دوائر البلديات في بغداد والمحافظات وكذلك دائرة الطرق والجسور العامة"، مبيناً أنه "تم البدء بطريق بسماية بغداد بواقع 20 كم وطريق اليوسفية بواقع 14 كم".وأشار الى أنه "تمَّ عرض الطرق للاستثمار والمتمثلة بطرق بغداد – كربلاء، بغداد – النجف، بغداد – واسط، وكذلك طريق ديالى وكركوك – بغداد"، مؤكداً أن "جميع هذه الطرق مازالت محلَّ نقاش في هيئة الاستثمار لغرض احالتها للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاسكان والاعمار".وأوضح، أن "المشروع سيكون بمواصفات عالمية، بحيث يتم اخذ رسوم بسيطة عليها"، مشيراً الى أن "الاستثمار سيكون من خلال إنشاء محطات وقود وساحات للوقوف ومحال تجارية والتي ستكون ادوات مشجعة للمستثمرين".ولفت الى ان "هناك مشاريع معطلة كالمشروع الحلقي الذي يحيط ببغداد، الذي كان من المفترض له أن ينجز لكي يتم خلالها منع دخول الشاحنات الى العاصمة"، موضحاً أن "المشروع يتضمن إنشاء ساحات تبادل بواقع 6 ساحات بين الحدود الادارية للمحافظة".وتابع"كذلك إنشاء طرق حلقية بعرض 100 متر أو 60 متراً بمواصفات خاصة للأثقال والأوزان الثقيلة".

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