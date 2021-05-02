الأنواء الجوية: طقس غائم في 7 محافظات ودرجات الحرارة دون الـ 40 في عموم العراق

2021/05/02 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (2 أيار 2021)، حالة الطقس في بغداد والمحافظات، فيما أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة في الوسط والجنوب.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية، تلقتها (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأحد في المناطق الوسطى صحو مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في الأقسام الشمالية، غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوب سيكون غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

يتبع.



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