تشكيلة برشلونة لمباراة فالنسيا اليوم وتفاصيل المواجهة

2021/05/02 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يحل برشلونة ضيفاً على فالنسيا، مساء اليوم الأحد، بملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني، وهي المباراة التي ستحمل الرقم 99 بين الفريقين على هذا الملعب.

ويسعى برشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما انهزم في الجولة الماضية أمام غرناطة بهدفين لهدف، ليفقد فرصة اعتلاء صدارة الليجا الإسبانية لأول مرة هذا الموسم.

وبعد فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي، وانتصار ريال مدريد على أوساسونا، لم يعد هناك أي خيار أمام برشلونة سوى العودة بالنقاط الثلاث من معقل فالنسيا، وإلا فإنه سيقول وداعاً للقب الليغا.

ويمر فالنسيا بفترة سيئة للغاية، فقد حقق فوزاً وحيداً خلال مباريات شهر نيسان، وبالتالي فإن البارسا لديه فرصة كبيرة للانقضاض على نقاط المباراة، مع العلم أن موقعة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وإذا نجح البارسا في تحقيق الفوز فإنه سيواصل مطاردة أتلتيكو مدريد، وذلك قبل أسبوع واحد من المواجهة المرتقبة بينهما في قمة الجولة 35 من بطولة الليغا.

ولا يعاني برشلونة من أي غيابات، باستثناء المصابين أنسو فاتي وفيليب كوتينيو ومارتن بريثويت، ولكن الفريق سيفتقد للمدرب رونالد كومان الذي حصل على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية ضد غرناطة.

وإليكم تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فالنسيا:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: كليمون لونجليه، جيرارد بيكيه وأوسكار مينجويزا.

خط الوسط: جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج وسيرجينو ديست.

خط الهجوم: ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

مباراة فالنسيا وبرشلونة اليوم الساعة 22:00 بتوقيت بغداد المحلي على قناة بي إن سبورتس.

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