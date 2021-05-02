2021/05/02 | 10:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاحد.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (2 أيار 2021)، فقد حافظ الدولار بشكل نسبي على اسعاره في السوق مقارنة مع يوم امس، وتاليا نص القائمة

بغداد - بورصة الكفاح

147,950

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,500

148,500

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اربيل / بورصة

148,200

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البصرة / بورصة

148,000

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما سجلته اسعار صرف الدولار في سوق العراق اليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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