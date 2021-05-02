انطلاق عملية امنية لتعقب فلول داعش في صلاح الدين

2021/05/02 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلق الحشد الشعبي والقوات الامنية اليوم الاحد، عملية امنية في محافظة صلاح الدين لتعقب فلول داعش شرقي المحافظة.

وذكر اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته السومرية نيوز" أن قوة مشتركة من اللواء 52 بالحشد الشعبي والقوات الامنية، نفذت عملية دهم وتفتيش لتعقب خلايا الإرهاب شرق محافظة صلاح الدين،وأضاف البيان أن العملية شملت تفتيش قرية شلخة ووادي محاسن غرب قضاء طوز خورماتو.

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