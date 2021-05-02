2021/05/02 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، وجود تعمد وتقصد لابقاء ازمة الكهرباء من دون حلول جوهرية، لافتة الى ان الخطوط الناقلة متهالكة فضلا عن ان عمليات الصيانة على الشبكة تنفذ في التوقيت غير المناسب لها.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في حديث صحفي، ان “وزارة الكهرباء يفترض بها اجراء عمليات الصيانة على شبكاتها خلال فترة الشتاء لتجاوز مشكلة حرارة الصيف التي غالبا ماتسبب الاذى للمواطن”.

واضافت عبد المطلب، ان “النواقل الموجودة داخل العراق سواء من المحطات الداخلية او القادمة من دول الجوار، كلها خطوط متهالكة لايمكنها استيعاب كميات الطاقة الموجودة”.

وبينت ان “هناك تعمد وتقصد من قبل الجهات المسؤولة لافتعال ازمة الكهرباء، خصوصا ان القائمين على هذا الملف غالبا مايسعون لتحقيق المنافع الشخصية بعيدا عن خدمة المواطن وتحسين واقع الطاقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: وجود تعمد وتقصد لابقاء ازمة الكهرباء من دون حلول جوهرية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: وجود تعمد وتقصد لابقاء ازمة الكهرباء من دون حلول جوهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).