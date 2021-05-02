تظاهرات في 4 محافظات للمطالبة بالوظائف والمستحقات المالية

2021/05/02 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أربع محافظات عراقية، الاحد (2 أيار 2021)، تظاهرات لفئات متضررة من تأخر صرف مستحقاتها المالية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان العشرات من الأجراء والمتعاقدين في شركات وزارة الكهرباء بمحافظة البصرة، أقدموا على إغلاق مبنى شركة انتاج ونقل الطاقة للمنطقة الجنوبية، احتجاجاً على قرار صرف مخصصاتهم المالية وفق سلم الرواتب الجديد.

وفي محافظة واسط، خرج العشرات من المتعاقدين مع جامعة واسط بتظاهرة احتجاجية لعدم تفعيل القرار 315 الخاص بهم.

وأوضح مراسلنا هناك، أن المحتجين أقدموا على غلق البوابة الرئيسية لجامعة واسط، للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية.

أما في ميسان، فقد أقدم عدد من المحتجين على إغلاق مبنى دائرة كهرباء ميسان، للمطالبة بصرف المستحقات وتعديل سلم الرواتب، الخاص بالعقود.

وفي ذي قار، أغلق محتجون من الأجراء اليوميين، دائرة بلدية الناصرية، للمطالبة بشمولهم ضمن قرار 315.

في الوقت ذاته، أغلق عشرات الخريجين في محافظة ذي قار دائرة صحة المحافظة للمطالبة بتنفيذ القرار 315، وتعيينهم ضمن ملاك وزارة الصحة.

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