2021/05/02 | 11:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت القنصلية العامة الأميركية في أربيل إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالوقوف مع قوات البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية لضمان هزيمة د1عـــش بالكامل.

وقدمت القنصلية في بيان تعازيها إلى حكومة إقليم كردستان، وإلى أُسر الضحايا من قوات البيشمركة الذين سقطوا خلال هجوم شنه تنظيم د1عـــش في منطقة آلتون كوبري بمحافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تتعهد بالوقوف مع قوات الأمن العراقية كافة لضمان هزيمة د1عـــش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تتعهد بالوقوف مع قوات الأمن العراقية كافة لضمان هزيمة د1عـــش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).