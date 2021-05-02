هروب تجار مخدرات من سجن عراقيّ.. مطاردات وتحقيق مع ضباط

2021/05/02 | 11:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في ساعة مبكرة من فجر الأحد، نجح 21 مدانًا بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات بالهروب من سجن في محافظة المثنى، قبل أنّ تبدأ السلطات هناك عمليات مطاردة أسفرت عن اعتقال عدد منهم.

وقال المحافظ أحمد منفي في بيان، 2 آيار/مايو، إن "السجناء هربوا بعد الساعة الثالثة فجرًا من سجن في ناحية الهلال، بعد الاعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن"، مشيرًا إلى إطلاق عمليات مطاردة واسعة للهاربين.

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وأكّد منفي، "احتجاز مدير قسم المخدرات وبعض الضباط والقوة المسؤولة عن المركز المرتبط بقسم مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية، وإحالتهم للتحقيق لإهمالهم الواجب"، داعيًا أبناء ناحية الهلال إلى "التعاون مع القوات الأمنية لإلقاء القبض على المتهمين الهاربين".

ونشرت السلطات الأمنية في محافظة المثنى مقطعًا مصورًا يظهر اعتقال أحد السجناء الهاربين.

لاحقًا، أعلن المحافظ، اعتقال 10 من السجناء الهاربين، وتشديد الإجراءات وإطلاق عمليات مطاردة واسعة لاعتقال الآخرين، فيما وعد بترقيات ومكافآت لمن يساهم في عملية اعتقال السجناء.

ويضم سجن ناحية الهلال معتقلين خطرين بقضايا تتعلق بتجار المخدرات ومتهمين بعمليات "إرهابية".

لحظة اعتقال أحد تجار المخدرات الهاربين

وتحولت مدن جنوب العراق ومنطقة الفرات الأوسط، مؤخرًا، من ميدان لتجارة وترويج المخدرات إلى مواقع تضم معامل تصنيع، في عمليات تدار من قبل محترفين بالتعاون مع فصائل مسلحة موالية للمرشد الإيراني الأعلى، وفق ضباط أمن.

وأعلن قائد عمليات سومر اللواء الركن جواد عباس، صدور توجيهات بتوقيف جميع المتواجدين في سجن الهلال لحين إكمال التحقيقات في عملية الهروب.

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