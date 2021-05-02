اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 128 الف حالة

2021/05/02 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 151257 حالة اصابة، 48779 في اربيل و45469 في السليمانية، و53548 في دهوك و3461 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 128353 حالة، 41182 في اربيل و37471 في السليمانية و46617 في دهوك و3083 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4032 حالة، 1108 منها في اربيل و1885 في السليمانية و921 في دهوك، و145 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 18872 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6489 في اربيل و6140 في السليمانية و6010 في دهوك و233 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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