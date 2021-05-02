اعتقال سجناء هاربين من سجن الهلال بالمثنى

2021/05/02 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من السجناء الهاربين من المحكومين بتهم تجارة المخدرات والإرهاب في سجن الهلال بمحافظة المثنى.

وقالت مصادر صحفية: إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 10 من الهاربين من سجن الهلال من اصل 21 هارباً بعد عملية بحث واسعة بمساعدة العشائر"، لافتا الى وصول تعزيزات امنية للبحث عن المتبقين من الهاربين".

واضاف ان "محافظ المثنى رصد مكافاة مالية لمن يلقي القبض على الهاربين"، لافتا الى "صدور اوامر بحجز جميع الضباط والمراتب المسؤولين على مركز شرطة الهلال".

PUKmedia وكالات

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