وزير التربية يتحدث عن مصير العام الدراسي الحالي

2021/05/02 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد وزير التربية علي حميد الدليمي، مصير العام الدراسي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال الدليمي إنه “من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدراسي الحالي أسوة بالعام الماضي”، مبيناً أن “الموضوع يجب أن يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة للامتحانات لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن العام الدراسي”.

واضاف، ان “المقترحات الخاصة بانهاء العام الدراسي مرهون تطبيقها بالواقع الصحي الذي سيحصل في عموم المجتمع”، مؤكداً أن “هناك تواصل ما بين الوزارة ولجنة التربية النيابية لدراسة التحديات التي تواجه العملية التعليمية”.

وبين أن “المقترحات والتوصيات التي ترفع الى اللجنة العليا للصحة والسلامة تقدم في ظل تطور الازمة الوبائية ففي حال حصول تطور يتم تقديم توصيات واذا بقي الوضع على ما هو عليه يتم الاستمرار بالاجراءات الحالية”.

واوضح ان “الجهة المسؤولة عن تحديد الموقف الوبائي في المدارس والمؤسسات التعليمية هي وزارة الصحة لكون هناك فرق صحية منتشرة في المدارس وتقوم بتقديم تقرير متكامل عن نسبة الاصابات التي تحصل في أي مدرسة الى وزارة التربية لدراستها واتخاذ القرارات في ضوئها”.

وأكد أنه “الى الآن لم تقدم أي احصائية متكاملة عن أعداد الإصابات في المدارس”.

وبشأن المناهج ذكر الدليمي، أن “المديرية العامة للمناهج هي المسؤولة عن تكييف المناهج وأنواعها التي سيحصل عليها الطالب خلال العام الدراسي الحالي وتؤخذ بنظر الاعتبار تحديات ازمة الوباء، بحيث يحصل الطالب على المعلومات الكافية التي تؤهله للانتقال الى مرحلة دراسية اخرى”.

وحول خطط الوزارة لفت الدليمي الى ان “استمرار وضع الخطط والمسارات التي قد تكون بديلة اذا ما استمرت الازمة بشكل اكبر او اخطر”.

وبخصوص التحديات التي تواجه التعليم المدمج، قال الوزير، ان “التحديات التي تواجه الوزارة بشان التعليم المدمج او الالكتروني تتمحور في المناطق النائية التي لا توجد فيها خدمات انترنت، وبعض العوائل ليس لديها الاماكنية لتوفير متطلبات التعليم الالكتروني”، مشيراً الى أن “الوزارة وجدت البديل وهو التلفزيون التربوي الذي يقوم بتقديم الدروس التعليمية لجميع المراحل الدراسية بشكل مستمر”.

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