الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن.. وفيديو يظهر

2021/05/02 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة لتنفيذ عملية طعن عند مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

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