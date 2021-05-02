حريق ضخم يأتي على مصنع للكيماويات في مدينة قم الإيرانية (فيديو)

2021/05/02 | 11:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت مدينة قم الإيرانية، الأحد، حريقا ضخما اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

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وبعد ساعات من اندلاعه، أعلن متحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بمحافظة قم حميد كريمي إخماد الحريق الهائل دون وقوع خسائر بشرية.

المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم في #إيران يفيد بوقوع حريق واسع النطاق في مصنع للصناعات الكيماوية.



وقال إنه تم إرسال أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى المكان لاحتواء الحريق وأن العديد من رجال الإطفاء أصيبوا في الحادث حتى الآن.



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— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 2, 2021

وقال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (فارس)، أن النيران "اندلعت النيران في سيارتي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة"، مضيفا أن "اثنين من رجال الاطفاء اصيبا بجروح خطيرة".

آتش‌سوزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم#عاجل #Iran #حریق pic.twitter.com/rZWKin2nzq

— امیر حسین افشار (@Amirafshar135) May 2, 2021

وأوضح أنه نظرا لحجم الحرائق والانفجارات، تم إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية، وتابع: "حاليا تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، والتي لو اشتعلت النيران فيها لكنا قد شهدنا حادثا واسع النطاق في المنطقة الصناعية".

آتش‌سوزی مهیب در کارخانه الکل قمصبح امروز آتش‌سوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم ‌در محل شرکت مولدان رخ داده است pic.twitter.com/ofiqRYmlM8

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 2, 2021

وأشار إلى إرسال 20 آلية و 150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.

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