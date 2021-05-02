اعتكاف الشعب عن البطاقة البايومترية والكمامة والتلقيح وأسبابها - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/02 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أعلنت مفوضية الانتخابات النيابية عن اعتكاف حوالي مليونين شاب عن تسجيلهم في البطاقة البايومترية وعدم مشاركتهم في الانتخابات المصيرية التي من المؤمل بها أن تفصل بين عهدين من الحكم والتي سوف يتم إجرائها في 10/10/2021.



واعتكاف كثير من أبناء الشعب عن ارتداء الكمامة التي أدت إلى زيادة تفشي إصابة فايروس كورونا بين أبناء الشعب حسب ادعاء وزارة الصحة العراقية وكذلك الاعتكاف عن عملية التلقيح إن هذه الظاهرة ي ......





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