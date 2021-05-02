الرقصُ ... بجناح مكسور - فاطمة ناعوت

2021/05/02 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootاليومَ، 29 أبريل، "اليومُ العالمي للرقص"؛ كما أقرّته منظمة اليونسكو تخليدًا ليوم ميلاد راقص الباليه الفرنسى "جان جورج نوفر".



والرقص هو أحد الفنون الستة التي قسّمها الإغريق قسمين: قسمٌ يعتمدُ الإيقاعَ البصري: “العمارة- النحت- التشكيل"، وقسمٌ يعتمد الإيقاع السمعي: “الموسيقى- الشعر- المسرح"، ويدخل الرقصُ تحت مظلّة فنِّ المسرح.



الرقصُ فنٌّ فط ......





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