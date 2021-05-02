وزارة التربية العراقية: مصير العادم الدراسي مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2021/05/02 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية عدم صدور أي قرار حتى الان بشأن مصير العام الدراسي لحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن مصير العام الدراسي الحالي مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سواء ما يخص تعليق الدوام الحضوري في المدارس، أو انهاء العام الدراسي، أو زيادة عدد ايام الدوام الحضوري، أو الابقاء على ما هو عليه الان، مشيرا الى ان الوزارة لم تستأنف الدوام الحضوري بعد نصف السنة إلا بعد موافقة اللجنة العليا.

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