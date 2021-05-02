2021/05/02 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ المثنى في وقت سابق ان نحو واحد وعشرين سجينا لاذوا بالفرار من سجن الهلال المخصص للمعتقلين بقضايا المخدرات والإرهاب.ووجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة على إثر ذلك بحجز مدير قسم المخدرات وبعض الضباط واحالتهم للتحقيق لإهمالهم بالواجب، مبيناً أن القسم الذي شهد الواقعة مرتبط بوزارة الداخلية وليس لديه أي ارتباط بالحكومة المحلية ومديرية الشرطة.وفي وقت لاحق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصورا تُظهر اعتقال عدد من السجناء الهاربين في وقت أكدت فيه مصادر محلية القاء القبض على عشرة من السجناء الفارين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة هروب سجناء في المثنى والقبض على احدهم | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة هروب سجناء في المثنى والقبض على احدهم | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).