السلطات تقرر إغلاق دائرة حكومية في السليمانية بسبب إصابة أغلب الموظفين بفيروس كورونا

2021/05/02 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان تعليق الدوام الرسمي في قسم الخدمات وبيع الطاقة التابع لمديرية توزيع الكهرباء في السليمانية بسبب إصابة عدد كبير من موظفي هذا القسم بفيروس كورونا ووفاة أحدهم جراء مضاعفات الوباء.

الوزارة وفي بيان لها قالت ان تعليق الدوام يندرج ضمن إطار الحفاظ على صحة المواطنين، والحيلولة دون تفشي الوباء داعية اصحاب معاملات الطابو، وهدم المنازل، وفحص عدادات الكهرباء، ووصولات جباية الكهرباء إلى عدم مراجعة مديرية التوزيع في السليمانية خلال هذا الأسبوع.

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