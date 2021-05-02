الاعتداء على موظفين مكلفين بإزالة التجاوزات بمدينة الصدر وامانة بغداد تستنكر

2021/05/02 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‫‫‫‫استنكرت امانة بغداد، اليوم

الاحد، الاعتداء الذي تعرض له عدد من

موظفيها المكلفين باداء مهامهم بإزالة

التجاوزات يوم امس في مدينة الصدر .

وذكر بيان للامانة انها "تستنكر وتدين

بشدة الاعتداءات التي ي

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