2021/05/02 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة أضافت مايكروسوفت أخيرًا دعمًا لبرنامج ترميز AAC الخاص بالبلوتوث إلى نظام التشغيل ويندوز 10، مما يجعل الاستماع للموسيقى عبر الإنترنت عبر Bluetooth أفضل كثيرًا، حيث تهدف AAC أو Advanced Audio Codec […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايكروسوفت تضيف مميزات جديدة لـ”ويندوز 10″..



تعرف عليها! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تضيف مميزات جديدة لـ”ويندوز 10″.. تعرف عليها!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تضيف مميزات جديدة لـ”ويندوز 10″.. تعرف عليها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).