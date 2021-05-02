2021/05/02 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

روت مديرية شرطة المثنى، اليوم الأحد، حادثة غريبة خلال عملية هروب السجان من سجن الهلال، وقالت إن مواطناً يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما، ألقى القبض على نزيل هارب من السجن وسلمه للشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة المثنى، محمد الخفاجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس اللجنة الأمنية العليا، محافظ المثنى، أحمد منفي، شكل لجنة أمنية خمسة من كبار الضباط للتحقيق بحادثة هروب 21 نزيلا من سجن ناحية الهلال وتم القبض خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على عشرة من الهاربين".

وأضاف، أن "مسنا يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما، تمكن من القبض على أحد النزلاء الهاربين وسلّمه إلى مديرية الشرطة، فيما يواصل الأهالي تعاونهم مع الأجهزة الأمنية للتحقيق بالحادثة".

وأفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، في وقت سابق اليوم الأحد (02 أيار 2021)، بهروب 21 سجيناً من سجن ناحية الهلال في المحافظة، والمخصص للمتهمين بتجارة المخدرات والإرهاب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "21 نزيلاً هربوا من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى"، مشيراً إلى أن "السجن مخصص للمتهمين بقضايا متاجرة المخدرات، وكذلك المتهمين بالإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى تروي حادثة غريبة خلال هروب السجناء: رجل مسن يوقف أحد الهاربين ويسلمه للشرطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة المثنى تروي حادثة غريبة خلال هروب السجناء: رجل مسن يوقف أحد الهاربين ويسلمه للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).