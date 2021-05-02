إصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في طوزخورماتو

2021/05/02 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة 4 منتسبين من الجيش العراقي بانفجار عبوة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على مفرزة للجيش العراقي في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن إصابة 4 جنود من الجيش العراقي".

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