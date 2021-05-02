بعد انتهاء التسجيل.. المفوضية تكشف بالأرقام أعداد المرشحين والأحزاب والتحالفات في انتخابات تشرين

2021/05/02 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، عدد التحالفات المصادق عليها، والتحالفات التي ما زالت قيد التسجيل، وكذلك عدد المرشحين المُقدمين من التحالفات والأحزاب.

وقالت الغلاي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد التحالفات 42 تحالفاً مصادق عليه، 9 قيد التسجيل، بينما التحالفات التي أبدت رغبتها بالتسجيل، بلغ عددها 22 تحالفاً".

وأوضحت، أن "عدد الأحزاب المسجّلة بلغ 267 حزباً، 49 منها قيد التسجيل، و126 حزباً تقدم بطلبٍ للتسجيل"، مشيرةً إلى أن "المرشحين بلغ عددهم 3523، فالتحالفات قدّمت 1002 مرشح، بينما الأحزاب قدّمت 1634 مرشحاً".

وأوضحت، ان |لجنة من المفوضية ستبدأ عملها بالتعاون مع عدة جهات لبيان أهلية المرشحين، وينتهي عملها بعد 15 يوماً، ابتداءً من اليوم الاحد".وأشارت إلى أن "المساءلة والعدالة والتربية والتعليم العالي والأدلة الجنائية، كل هذه الجهات ستكون ضمن لجنة كشف الأهلّية للمرشحين"، مبينةً أن العدد المذكور "قد يقل في حالة وجود تزوير أو شمول بالمساءلة والعدالة للمرشحين".

ولفتت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن "سجلات تسجيل الأحزاب والمرشحين لانتخابات تشرين المقبلة، أُغلقت بعد انتهاء المهلة مباشرة".

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