2021/05/02 | 11:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرابة 150 مرشحا من إقليم كوردستان يخوضون غمار الإنتخابات العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرابة 150 مرشحا من إقليم كوردستان يخوضون غمار الإنتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرابة 150 مرشحا من إقليم كوردستان يخوضون غمار الإنتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).