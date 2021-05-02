وزير التربية يحسم الجدل بشأن مصير العام الدراسي

2021/05/02 | 11:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، عن مصير العام الدراسي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا، فيما أشار إلى أن المقترحات الخاصة بإنهاء العام الدراسي مرهون تطبيقها بالواقع الصحي.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن “من الصعب اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي الحالي أسوة بالعام الماضي”، مبيناً أن “الموضوع يجب أن […]

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