70% من المواطنين لم يستلموا حصصهم.. أين تذهب المواد المشتراة بمليارات الدنانير؟

2021/05/02 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مجددًا، تأتي ارقام مريبة عن واقع ملف الحصة التموينية، وعن عدم الاقبال على استلامها من قبل المواطنين، بنسب هائلة تفتح الباب على تساؤلات من قبيل مصير هذه الحصص وأين تذهب بعد ان صرفت الدولة على شرائها مليارات الدنانير.

وأكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن 70 بالمئة من المواطنين لم يراجعوا وكلاء التموينية لتسلُّم حصصهم.

وقال مدير عام الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون إن “بعض الوكلاء يشكون من عدم مراجعة المواطنين لتسلُّم حصصهم التموينية”، لافتاً الى أن نسبة ” عدد المواطنين الذين لم يـتسلموا حصصهم في المحافظات تتراوح بين 60 الى 70 بالمئة”.

وفي وقت سابق قال عضو لجنة الاستثمار النيابية نهرو محمد في تصريحات صحفية إن “اللجنة أجرت الكثير من البحوث واستضافت مختصين للحديث عن البطاقة التموينية ووضع الآلـيـات والـحـلـول لإشكالية البطاقة التموينية المستمرة منذ أكثر من 15 عاما”، مشيرا الى ان “وزارة الـتجارة لـديـهـا بـيـانـات 39 مـلـيـون مـواطـن مـشـمـولـين بـنـظـام البطاقة التموينية، والـعـقـود الـتـي تـبـرم لتجهيز المـواد الرئيسة في هذا النظام تحسب على هذا العدد، في حين أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن فـقـط مـن يـتـسـلـمـون تـلـك المــفــردات حـسـب ما موجود من دراسات وبحوث سواء في بغداد أو المحافظات وحتى الإقليم”.

وأكد أن “جميع المواطنين العراقيين لديهم بطاقة تـمـويـنـيـة وجـمـيـعـهـم يـسـتـحـقـون ذلــك، إلا أن التعليمات الحكومية التي صدرت قبل سنوات استقطعت مواد البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون ونصف المليون ديــنــار”، مـشـيـراً الــى أن عـدد مـن يتسلم مـواد الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة قـلـيـل جــداً نـسـبـة إلــى عـدد ســكــان الــعــراق، نــظــراً لـتـأخـرهـا وفــي بعض الأحيان رداءة المواد التي توزع فيها”.

كم تدفع الدولة “بلا فائدة”؟

بحسب تصريحات لوزارة التجارة، فإن الاموال التي كانت تخصص للحصة التموينية منذ 2006 وحتى 2011 تتراوح بين 6-7 مليارات دينار، قبل ان يخصص لها 648 مليار دينار في الوقت الحالي، وهذا يعني بشكل واضح أن العراق كان يدفع على لفترة 6 سنوات فقط ما يقترب من 42 مليار دينار جزء منها حصة تموينية لمليون مواطن، اما باقي المبلغ او الحصص التموينية المشتراة به، فإنها لايستلمها المواطنون ومن غير المعلوم ما اذا كانت تذهب لوكلاء التموينية في العراق والبالغ عددهم نحو 50 الف وكيل، أم تذهب الى مصادر اخرى.

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