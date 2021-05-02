2021/05/02 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا، بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء السبت، ضمن الجولة 34 من الليجا، في معقله "ألفريدو دي ستيفانو".

وسجل ثنائية ريال مدريد، الثنائي البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 76، وكاسيميرو في الدقيقة 80.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 74 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الـ11.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعبر فخ أوساسونا بثنائية برازيلية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعبر فخ أوساسونا بثنائية برازيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).