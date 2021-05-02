2021/05/02 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض موظفو أمانة بغداد الى هجوم بالهراوات والسكاكين اثناء ازالة تجاوزات في مدينة الصدر شرقي العاصمة

وفي التفاصيل قالت امانة بغداد في بيان إن كوادر قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الأولى تعرضوا الى اعتداء من قبل متجاوزين كانوا يستغلون الجزرة الوسطية في قطاع عشرة لتربية وايواء المواشي..



مما اضطر قوة الحماية المرافقة لهم بالتدخل واعتقال أحد المعتدين وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

‫‫‫‫وتوعدت أمانة بغداد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين ‫‫‫‫وملاحقتهم قضائياً مؤكدة انها لن تسمح بتشويه شوارع العاصمة مع السعي الحثيث لوضع الحلول للمشكلات المتراكمة.‬‬‬‬‬‬‬‬

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم بـ”الهراوات والسكاكين” على موظفين في أمانة بغداد أثناء رفعهم تجاوزات في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم بـ”الهراوات والسكاكين” على موظفين في أمانة بغداد أثناء رفعهم تجاوزات في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).