قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

2021/05/02 | 11:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 151.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.1 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 151.768.526، وإجمالي الوفيات 3.188.206.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ576722 […]

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