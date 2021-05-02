شاهد بالفيديو: لحظة هروب سجناء المخدرات من إحدى سجون محافظة المثنى

2021/05/02 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تمكن 21 سجينًا من المتهمين بتجارة المخدرات في محافظة المثنى من الهروب من إحدى سجون المحافظة، فيما تمكنت شرطة المحافظة من اعادة اعتقال عدد منهم.

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”لحظة هروب السجناء والقاء القبض على عدد منهم والذي يقدر عددهم بـ9 اشخاص حتى الان بعد هروب 21 سجيناً من تجار المخدرات في المثنى.

ووجه المحافظ “بحجز مدير قسم المخدرات وبعض الضباط واحالتهم للتحقيق وتخصيص مكافئة مالية لأي دورية تلقي القبض على الهاربين فيما تم القاء القبض على 9 سجناء حتى الان.

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