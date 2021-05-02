دولة المقاومة والرئيس القوي تترحم على دولة القانون 

2021/05/02 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدار سائق التاكسي زر الراديو، فتهادى صوت الشيخ هادئاً ورائقاً: "واجب كل واحد منا طلب الشهادة.اسألوا انفسكم من يعمل يومياً على ذلك...؟".

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