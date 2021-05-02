بيان من خلية الإعلام الأمني حول عملية هروب السجناء في المثنى

2021/05/02 | 11:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بياناً توضيحياً، بشأن هروب سجناء من أحد مراكز شرطة محافظة المثنى.

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وقالت الخلية في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيار 2021)، إنه "ارسل وزير الداخلية عثمان الغانمي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى، وأمر الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاع الوزير على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالتهم الى القضاء".وأضافت الخلية، أن "الأجهزة الأمنية القت القبض على 9 فارين من أصل 21 موقوفاً، فروا من موقف مركز الهلال"، مبينة أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية في وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بإجراءات البحث والتحري والتعقب الاستخباري لإلقاء القبض على بقية الهاربين".

واظهر مقطع مصور، لحظة القبض على أحد تجار المخدرات الهاربين من سجن ناحية الهلال في المثنى.

ويُظهر المقطع الذي تابعه "ناس" (2 نيسان 2021)، مجموعة من أفراد القوات الأمنية وهم يقومون بسحب سجين هارب إلى داخل مبنى أمني، وذلك بعد عملية هروب تمت فجر اليوم.

وأعلن محافظ المثنى أحمد منفي، اليوم الأحد، هروب 21 سجيناً من سجن ناحية الهلال المخصص لتجار المخدرات والمتهمين بقضايا إرهاب.

وقال المحافظ في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (2 آيار 2021)، إن توجيهات صدرت "بحجز مدير قسم المخدرات وبعض الضباط وإحالتهم للتحقيق لإهمالهم بالواجب".

وأكّد، أن "هذا القسم مرتبط بوزارة الداخلية وليس لديه أي ارتباط بالحكومة المحلية ومديرية الشرطة"، داعياً أبناء ناحية "الهلال للتعاون مع القوات الأمنية لإلقاء القبض على المتهمين الهاربين".

وأظهر مقطع فيديو تابعه "ناس"، المحافظ وهو يصدر تعليمات بمطاردة الهاربين ويعد بترقيات ومكافآت لمن يساهم في عملية اعتقال السجناء.

فيما وثق مقطع مصور آخر لحظة اعتقال عدد من الهاربين من السجن المخصص لقضايا المخدرات والإرهاب.

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