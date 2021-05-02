لا يا سيادة الأمين العام - سالم المرزوقي

2021/05/02 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سالم_المرزوقي لا يا سيـــــادة الأمين العــــــاملا يا سي نورالدين الطبــــوبي...لا ...



"ما هكــــذا تــــورد الإبـــل " فتــــونس اليــــوم تمــــر بأشـــد أزمة في تاريخـــها, تونــــس الـــوطن مهــــدده في وجـــودها وكان ضروريا أن يكون صــــوت الاتحاـــاد في عيد العمــــال عالي السقف مهددا متـــوعدا كما ألفناه في المحطــــات المفصليةالكبـــرى وليـــس خطـــابا مستجـــديا باهـــتا بلا لـــون ولا طعـــ ......





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