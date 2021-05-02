الإطاحة بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية

2021/05/02 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط متهم ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابية، مبينة أنه يطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة.وذكرت الهيئة في بيان، أن “مديرية تحقيق الهيئة بمحافظة البصرة معلومات عن وجود شخص ينتحل صفة موظف يعمل في أحد الأجهزة الرقابية ويمارس عمليات النصب على المواطنين […]

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