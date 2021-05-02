الأنواء الجوية:درجات الحرارة دون الـ 40 في عموم العراق

2021/05/02 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، الأحد (2 أيار 2021)، حالة الطقس

في بغداد والمحافظات، فيما أشارت إلى

انخفاض درجات الحرارة في الوسط والجنوب.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية، إن

“طقس اليوم الأح

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