اللواء رسول: الأجهزة الأمنية ستصل لمُنَفِّذي هجوم الطارمية

2021/05/02 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول استمرار الجهد الاستخباري لاستهداف بقايا عصابات داعش الارهابية، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستصل لمُنفّذي الهجوم الإرهابي في قضاء الطارمية. وقال رسول في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع): إن "العصابات الارهابية تحاول فك الضغط عنها من خلال العمليات الجبانة البائسة باستهداف القطاعات الأمنية بزرع العبوات الناسفة في قضاء الطارمية"،مبيناً أن" عمليات بغداد قامت بعمليات تفتيش وفق جهد استخباراتي بعد العمل الجبان في الطارمية ".وأضاف،أن "الضربات كانت موجعة لبقايا داعش وتم قتل عدد من الارهابيين وضبط معدات ووثائق وكشف مواقع مهمة لتخزين العبوات" ،مؤكداً أن "القطاعات الأمنية لاتسكن ولاتهدأ وستضرب بقايا الارهاب بيد من حديد وستصل لمنفذي هذه العملية الارهابية الجبانية".واشار رسول الى أن "العمليات النوعية والاستخبارية مستمرة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة لاستهداف بقايا داعش الارهابية وهذا جرى في الايام الماضية من خلال العمليات المشتركة ووضع خطة خاصة ودقيقة في ديالى ومناطق جنوب كركوك".

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