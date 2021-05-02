2021/05/02 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،اليوم الأحد، الاطاحة بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ ماليَّة.وذكر بيان للهيئة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ ماليَّةٍ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ ماليَّةٍ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ ماليَّةٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).