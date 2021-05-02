توزيع الكهرباء في ديالى تعلن تضرر التجهيز بعد تعرض خطوطها لهجمة إرهابية

2021/05/02 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة ديالى، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، تضرر تجهيز الطاقة الكهربائية، بعد تعرض أحد خطوطها إلى هجمة إرهابية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سبب قلة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، يعود إلى الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها الجماعات الإرهابية على أبراج نقل الطاقة، وكانت آخرها مساء يوم أمس، عندما تعرض خط ميرساد _ ديالى 400 KVA والذي خرج عن الخدمة بسبب تلك الهجمات".

وأضافت، أن "الملاكات الهندسية والفنية في شبكات نقل الطاقة، وبالتعاون مع ملاكات فرع توزيع كهرباء ديالى، باشرت وبشكل مستمر منذ صباح اليوم، بجهود مكثفة وحثيثة لإعادة صيانة الابراج وإعادة الخط إلى العمل في أقرب وقت ممكن".

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