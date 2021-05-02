الطائرات التركية تشن ضربات جوية على بلدة سيدكان في أربيل

2021/05/02 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت الطائرات التركية ضربات جوية استهدفت بلدة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الحربية التركية قصفت قرية بيركم والمراعي الطبيعية في بري زين في سيدكان، مضيفين ان طائرات مسيرة استمرت بالتحليق في المنطقة بعد عملية القصف فيما لم يذكر طبيعة الخسائر حتى الان كونها من المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني.

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