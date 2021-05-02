خلية الإعلام تصدر بياناً توضيحياً حول عملية هروب السجناء في المثنى

2021/05/02 | 12:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً، بشأن هروب سجناء من أحد مراكز شرطة محافظة المثنى.وقالت الخلية في بيان، إنه “ارسل وزير الداخلية عثمان الغانمي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود إلى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى، […]

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