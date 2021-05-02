الهند تسجل أكثر من 392 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/05/02 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجع قليلا عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند، اليوم الأحد، لكن الوفيات الناجمة عن المرض قفزت قفزة قياسية، بتسجيل 3689 وفاة خلال آخر 24 ساعة.وسجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 392488 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 19.56 مليون إصابة.وتسبب الفيروس حتى الآن في 215542 حالة وفاة […]

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